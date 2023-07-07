МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем добычи водных биоресурсов в России по итогам 2023 года может составить более 5 миллионов тонн, на 1,6% выше, чем в 2022 году, сейчас объемы промысла по отношению к 2022 году уже выше на 3%, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Глава ВАРПЭ оценил запрет на экспорт рыбопродукции России

"В 2023 году наши рыбаки идут с превышением объёмов промысла по отношению к 2022 году практически на 3% — добыто уже более 2,5 миллиона тонн… Надеемся, что по итогу года планку в 5 миллионов тонн мы преодолеем", — сообщил Шестаков, слова которого приводятся в сообщении службы. В 2022 году российские рыбаки году выловили 4,92 миллиона тонн водных биологических ресурсов, на 3% меньше, чем в 2021 году.

Объем производства рыбной продукции за пять месяцев вырос на 5,5%, до 1,8 миллиона тонн, экспорт (без учета торговли вне зоны действия таможни) — на 3%, до 914 тысяч тонн. Шестаков также сообщил об ожиданиях удачной лососевой путины; ученые прогнозируют вылов в 2023 году на уровне пяти лучших путин — более 511 тысяч тонн. "Все подготовительные мероприятия проведены, все регионы приступили к промыслу, динамика добычи с самого старта положительная (к аналогичному нечетному году). В некоторых субъектах уже нужна корректировка по увеличению возможного вылова", — уточнил глава ведомства.

Что касается аквакультуры, то предварительно объем ее производства за первый квартал вырос на 15,6% в годовом выражении, до более 181,4 тысячи тонн. "В прошлом году мы приросли на 8% по объёму производства аквакультуры. В этом году прогнозируем порядка 3-5% роста производства", — сообщил Шестаков. Объем выращивания лососевых (форели, семги и других) в первом квартале увеличился на 28%, до 70 тысяч тонн, производство ценных морепродуктов выросло на 13,5%, до 63,2 тысячи.

Продолжается модернизация отрасли: из 105 судов в рамках программы инвестквот построено 16, в этом году верфи сдадут еще несколько траулеров и краболовов; также построено 25 рыбоперерабатывающих заводов. В рамках второго этапа программы предполагается строительство 8 крупных рыбоперерабатывающих заводов на Дальнем Востоке и около 30 судов разной тоннажности, развитие портовой инфраструктуры.

Отрасль 9 июля отмечает профессиональный праздник — День рыбака.