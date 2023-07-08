МИНСК, 8 июл — ПРАЙМ. Совет Министров Белоруссии одобрил проект соглашения с Россией о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко. Инновационный белорусский электробус начали тестировать в Петербурге

"Одобрить проект Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности (далее — Соглашение) в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в тексте постановления, опубликованного в субботу на национальном правовом портале.

Министерство промышленности уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения, заместитель премьер-министра Петр Пархомчик — на его подписание.