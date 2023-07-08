МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В России с июля начинается стартует программа по созданию новых композиционных материалов под запросы атомной, транспортной и строительной отраслей, заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщается на сайте кабмина. Мантуров рассказал, когда выпустят импортозамещенное судовое оборудование

"С июля 2023 года также начнет работу программа по созданию новых композиционных материалов под запросы атомной, транспортной и строительной отраслей. О ней подробнее доложил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил направленность программ и проектов на импортозамещение", — сказано в сообщении.

По словам Чернышенко, правительство тщательно следит за эффективностью всех проектов и программ, реализуя поставленные президентом задачи по достижению технологического суверенитета и получению конкретных научных результатов, которые требуются реальному сектору экономики.

Вице-премьер отметил, что, как и в 2022 году, бюджет сосредоточиться на приоритетных научных проектах для страны, таких как федеральные и комплексные научно-технологические программы, а также важные инновационные проекты государственного значения. По словам Чернышенко, это именно те инструменты, которые охватывают полный цикл инноваций и обеспечивают разработку востребованных технологий и исследований.