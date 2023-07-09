МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рыбохозяйственный комплекс вносит значимый вклад в развитие российских регионов и их социальной инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов отрасли. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Росрыболовство спрогнозировало объем добычи водных биоресурсов в 2023 году

"Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем рыбака. Рыбохозяйственный комплекс играет важную роль в отечественной экономике, обладает значительным технологическим потенциалом, вносит значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности, в развитие регионов и их социальной инфраструктуры. Всё это — результат труда многих поколений промысловиков, ученых, инженеров, представителей разных специальностей, которые закладывали традиции отрасли и совершенствовали ее работу, подавали пример рачительного отношения к природным богатствам нашей страны", — сказано в телеграмме.

По словам Путина, сейчас надо сосредоточиться на таких первостепенных задачах, как наполнение отечественного рынка качественными, экологически чистыми и доступными товарами, расширении ассортимента, а также наращивании возможностей для глубокой переработки сырья и экспорта.

"И конечно, необходимо продолжать курс на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса, модернизацию предприятий, обновление рыболовного флота с использованием мощностей отечественных судостроительных верфей и производителей профильного оборудования, уделять особое внимание подготовке кадров, надежному обеспечению социальных гарантий тружеников и ветеранов отрасли", — добавил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что компетентность и ответственный подход к делу помогут работникам отрасли добиться поставленных целей.

"Желаю вам и, конечно, многочисленным любителям рыбной ловли — успехов, здоровья и всего самого доброго", — добавил президент.

День рыбака отмечают в России во второе воскресенье июля.