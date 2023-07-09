МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рыбная отрасль, несмотря на санкционное давление, успешно адаптировалась к новым условиям и продолжает динамично развиваться, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, поздравляя работников рыбохозяйственного комплекса с Днем рыбака. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Путин отметил вклад рыбохозяйственного комплекса в развитие регионов

"Рад поздравить с профессиональным праздником экипажи промысловых судов, специалистов рыбоводных хозяйств, перерабатывающих предприятий, сотрудников рыбоохраны, отраслевых научных и образовательных учреждений. И конечно, рыболовов-любителей… Несмотря на санкционное давление, отрасль успешно адаптировалась к новым условиям, продолжает динамично развиваться, решать масштабные задачи", — сказано в телеграмме.

Премьер отметил, что Россия имеет самую большую морскую акваторию в мире, а рыболовство является неотъемлемой частью национальной культуры. Кроме того, отрасль имеет стратегическое значение, обеспечивает продовольственную независимость и безопасность государства, производит высококачественную продукцию, которая пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках.

"Профессионализм, огромный труд, энергия и целеустремленность — эти уникальные качества позволяют вам развивать рыбопромышленный комплекс… Желаю вам удачи во всём и хороших уловов. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", — добавил Мишустин.

День рыбака традиционно отмечают в России во второе воскресенье июля.