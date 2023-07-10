ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Москва стала победителем в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленности за 2022 год. Его составляет министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Замглавы Минпромторга рассказал о высоком качестве российских ABS

Второе место заняла Московская область, третье — республика Башкортостан.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что рейтинг министерства промышленности — самый важный, и он является ценным инструментом понимания оценки работы.

"Мы не всегда были первыми, три года назад мы были восьмыми. Но мы поставили себе задачу не в рейтинге первыми быть, а вообще развернуть наше внимание, нашу энергию на новую индустриализацию", — сказал мэр.

Собянин поблагодарил инвесторов, которые вкладывались в предприятия, несмотря на все риски, всех инженеров и рабочих. Он добавил, что в Москве более 700 тысяч человек занято в промышленности.

Как сообщается в материалах мэрии, рейтинг был сформирован на основе анализа пяти блоков показателей, таких как экономическое развитие региона, нормативно-правовая база и меры поддержки промышленности со стороны региональных властей, взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности, деловая активность в регионе: молодежная политика и промышленный туризм, а также цифровая трансформация.

Каждый из блоков содержит определенный набор индикаторов. В соответствии с обновленной в 2023 году методологией рейтинга эффективность промышленной политики оценивается по 38 показателям.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Выставка в 2023 году проходит с 10 по 13 июля.