ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития электронной промышленности РФ. Собянин сообщил о значительном росте производства лекарств в Москве

Подписание прошло в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Как сообщается в материалах мэрии, документ предусматривает активное использование промышленной и инновационной инфраструктуры Москвы для реализации проектов, направленных на развитие и обеспечение технологического суверенитета отечественной электронной промышленности.

Москва – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники на территории СНГ. Сегодня в этой отрасли работают более 40 предприятий, которые выпускают около 700 видов продукции.

В прошлом году на платформе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники, участниками которого являются 51 компания, 19 из которых — резиденты и арендаторы особой экономической зоны "Технополис Москва".

В рамках кластера реализуются проекты по созданию опытного производства фотонных интегральных схем и научно-технологического центра по изготовлению фотошаблонов. Проекты будут реализованы на площадке "Алабушево" в Зеленограде, который уже много лет является сердцем российской микроэлектроники. Общая выручка предприятий кластера за 2022 год составила 70 миллиардов рублей, создано свыше 6,6 тысячи рабочих мест.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Выставка в 2023 году проходит с 10 по 13 июля.