Собянин, Мантуров и Фальков подписали соглашение о развитии электронной промышленности
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин, зампредседателя правительства РФ — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития электронной промышленности РФ.
Подписание прошло в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.
Как сообщается в материалах мэрии, документ предусматривает активное использование промышленной и инновационной инфраструктуры Москвы для реализации проектов, направленных на развитие и обеспечение технологического суверенитета отечественной электронной промышленности.
Москва – крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники на территории СНГ. Сегодня в этой отрасли работают более 40 предприятий, которые выпускают около 700 видов продукции.
В прошлом году на платформе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники, участниками которого являются 51 компания, 19 из которых — резиденты и арендаторы особой экономической зоны "Технополис Москва".
В рамках кластера реализуются проекты по созданию опытного производства фотонных интегральных схем и научно-технологического центра по изготовлению фотошаблонов. Проекты будут реализованы на площадке "Алабушево" в Зеленограде, который уже много лет является сердцем российской микроэлектроники. Общая выручка предприятий кластера за 2022 год составила 70 миллиардов рублей, создано свыше 6,6 тысячи рабочих мест.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Выставка в 2023 году проходит с 10 по 13 июля.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230710/841040008.html