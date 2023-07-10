ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь подписали соглашение о сотрудничестве в области развития авиационной промышленности на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Посол рассказал о перспективах возобновления авиасообщения Мексики и России

Подписание прошло в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Как сообщается в материалах мэрии, в соответствии с соглашением правительство Москвы предоставит площадку на территории индустриального парка "Руднево" для создания производства комплектующих среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

В "Руднево" возведены 18 производственных корпусов. На территории индустриального парка размещают свои производства предприятия Федерального центра беспилотных авиационных систем, авиастроения, радиоэлектроники и других отраслей.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ в Екатеринбурге. Выставка в 2023 году проходит с 10 по 13 июля.