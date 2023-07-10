МИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские промышленные предприятия должны воспользоваться открывшимся окном возможностей для наращивания экспорта на российский рынок, где, по его словам, белорусская продукция востребована. Белоруссия одобрила проект договора с Россией в сфере станкостроения

"Спрос на вашу продукцию большой. И не только на вашу", — сказал глава государства, посещая в понедельник предприятие "Могилевлифтмаш". Слова президента приводит агентство Белта.

Он отметил, что на переговорах с руководством России, руководителями российских регионов часто говорится о востребованности белорусской продукции. Лукашенко напомнил, что страны совместно работают над вопросами импортозамещения, например, в сфере микроэлектроники. Но, по его словам, нужны и менее высокотехнологичные товары, как те же автобусы. В числе такой востребованной продукции и лифтовое оборудование, подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко рассказал, что приехал на "Могилевлифтмаш" посмотреть, способно ли предприятие нарастить объемы выпуска продукции. И здесь, по его словам, важно работать вместе в государственных интересах. Если рядом с "Могилевлифтмашем" есть недозагруженные другие предприятия, а таковые имеются, то следует разместить часть производства там, выпускать те или иные необходимые узлы и агрегаты, пояснил глава государства.

"Шанс. Окно возможностей открыто. Так всегда не будет", — сказал президент, говоря о нынешнем спросе на белорусскую продукцию.

Однако он подчеркнул, что при этом производственная дисциплина должна быть железобетонной. "Отсутствие дисциплины — это провал. Провал — это война. Все начинается с экономики", — заявил Лукашенко.