ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Россия последовательно справляется со всеми вызовами и имеет все возможности, чтобы довести до конкретных результатов все договоренности с Китаем по укреплению промышленной кооперации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки ИННОПРОМ. В Китае оценили пользу здоровых отношений с США

Во время выступления Мишустин напомнил, что на площадке выставки проходит седьмое российско-китайское ЭКСПО. Российский премьер выразил уверенность, что участие китайских коллег будет способствовать укреплению промышленной кооперации.

"Основные направления совместной работы определены президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. И все договоренности, достигнутые двумя лидерами, должны быть доведены до конкретных результатов. У нас для этого есть все возможности. Наша страна последовательно справляется со всеми вызовами", — сказал Мишустин.

В частности, он отметил, что за последние четыре года промышленное производство в РФ увеличилось на 7%. В текущем году позитивная динамика ускорилась. Индекс промпроизводства в обрабатывающей промышленности в мае вырос на 12,8%.