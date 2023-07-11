"Авито": число вакансий в обрабатывающей промышленности выросло за год на 139 процентов
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российская промышленность демонстрирует уверенный подъем, число вакансий в обрабатывающих отраслях увеличилось за год на 139%, наиболее востребованными профессиями стали фрезеровщики, токари и шлифовщики, заявил РИА Новости управляющий директор платформы "Авито Работа" Артем Кумпель.
"В 2023 году сфера промышленности стала одной из лидирующих по приросту количества предложений о работе. По данным "Авито Работы", в первом полугодии 2023 года число вакансий в обрабатывающих отраслях увеличилось на 72% в сравнении с предыдущим полугодием, а год к году — на 139%", — сказал он.
Такой резкий прирост, по его словам, обусловлен наращиванием производственных мощностей в стране и открытием новых предприятий. "Наиболее востребованными профессионалами оказались фрезеровщики — их стали искать почти в пять раз чаще (+382%) за год, а за последние полгода число предложений для этой профессии выросло на 124%", — заметил эксперт.
Почти такой же прирост, добавил он, за год у токарей (+335%), а за полугодие число предложений для них увеличилось на 87%, значительно чаще также стали искать сварщиков (+154% за год и +63% за полгода), шлифовщиков (+125% за год и +78% за полгода), столяров (+87% за год и +25% за полгода) и технологов (+82% за год и +54% за полгода).
"Городами-лидерами по росту спроса на профессионалов в сфере промышленности за год стали Самара (+175%), Москва (+173%) и Тула (146%)", — отметил Кумпель.
Он добавил также, что вместе со спросом увеличиваются и размеры зарплатных предложений — год к году прирост составил 22%. Средняя зарплата по России, на которую могут претендовать специалисты отрасли, составляет 51 789 рублей в месяц.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230711/841047519.html