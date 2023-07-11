МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российская промышленность демонстрирует уверенный подъем, число вакансий в обрабатывающих отраслях увеличилось за год на 139%, наиболее востребованными профессиями стали фрезеровщики, токари и шлифовщики, заявил РИА Новости управляющий директор платформы "Авито Работа" Артем Кумпель. Правительство выделит сумму на развитие промышленности новых регионов

"В 2023 году сфера промышленности стала одной из лидирующих по приросту количества предложений о работе. По данным "Авито Работы", в первом полугодии 2023 года число вакансий в обрабатывающих отраслях увеличилось на 72% в сравнении с предыдущим полугодием, а год к году — на 139%", — сказал он.

Такой резкий прирост, по его словам, обусловлен наращиванием производственных мощностей в стране и открытием новых предприятий. "Наиболее востребованными профессионалами оказались фрезеровщики — их стали искать почти в пять раз чаще (+382%) за год, а за последние полгода число предложений для этой профессии выросло на 124%", — заметил эксперт.

Почти такой же прирост, добавил он, за год у токарей (+335%), а за полугодие число предложений для них увеличилось на 87%, значительно чаще также стали искать сварщиков (+154% за год и +63% за полгода), шлифовщиков (+125% за год и +78% за полгода), столяров (+87% за год и +25% за полгода) и технологов (+82% за год и +54% за полгода).

"Городами-лидерами по росту спроса на профессионалов в сфере промышленности за год стали Самара (+175%), Москва (+173%) и Тула (146%)", — отметил Кумпель.

Он добавил также, что вместе со спросом увеличиваются и размеры зарплатных предложений — год к году прирост составил 22%. Средняя зарплата по России, на которую могут претендовать специалисты отрасли, составляет 51 789 рублей в месяц.