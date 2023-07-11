МИНСК, 11 июл — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия в рамках выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Белоруссии невыгодно искусственно занижать курс доллара, заявил Лукашенко

"Беларусь и Россия на "Иннопроме" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Белоруссии, опубликованном во вторник.

Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран Денис Мантуров и Петр Пархомчик.