Россия и Белоруссия будут сотрудничать в станкоинструментальной отрасли
Россия и Белоруссия подписали соглашение о сотрудничестве в станкоинструментальной отрасли
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МИНСК, 11 июл — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия в рамках выставки "Иннопром-2023" в Екатеринбурге подписали соглашение о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности, сообщила пресс-служба белорусского правительства.
"Беларусь и Россия на "Иннопроме" подписали соглашение о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности", — говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Белоруссии, опубликованном во вторник.
Подписи под документом поставили вице-премьеры двух стран Денис Мантуров и Петр Пархомчик.