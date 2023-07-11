ЕРЕВАН, 11 июл — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров предложил провести осенний "Иннопром" в 2024 году в Армении, сообщили в секретариате министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна. Собянин, Мантуров и Фальков будут развивать электронную промышленность

Отмечается, что в ходе пятого заседания Совета по промышленной политике стран ЕАЭС, состоявшегося в рамках международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге, главы профильных министерств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России поддержали инициативу ЕЭК по распространению практики проведения промышленной выставки "Иннопром" в странах Союза. В секретариате отметили, что новое мероприятие, поочередно проводимое в евразийском формате в каждом из государств, может стать центральным, знаковым смотром промышленных достижений ЕАЭС.

"Участники встречи сошлись во мнении, что такие выставки дадут импульс увеличению кооперационных поставок, улучшению имиджа евразийской промышленности, будут способствовать созданию совместных предприятий. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров предложил провести осенний "Иннопром" в 2024 году в Армении", — говорится в сообщении.

В заседании Совета по промышленной политике стран ЕАЭС приняли участие зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр экономики Армении Ваган Керобян, министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев, министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, а также президент РСПП Александр Шохин и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.