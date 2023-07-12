ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл — ПРАЙМ. Отечественной обрабатывающей промышленности не хватает 660 тысяч сотрудников, в том числе из-за начала специальной военной операции, необходимо заняться "человекособирательством" — ключевым шагом должна быть остановка оттока кадров и обеспечение их притока, считает первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. Правительство спрогнозирует потребности в кадрах в ЖКХ до 2030 года

"У нас сейчас, по оценке Минтруда, дефицит кадров в обрабатывающей промышленности — 660 тысяч человек. Это только то, что Минтруд видит. Понятно, что это и с СВО, и те вещи, связанные с мобилизацией, вещи, связанные с перетоком кадров на оборонные предприятия… Кадровые ресурсы на самом деле в большой степени исчерпаны, причём они исчерпаны и локально, и стратегически", — заявил он, выступая в ходе выставки "Иннопром-2023".

По его словам, необходимо в том числе чётче артикулировать политику страны в миграционной сфере, причём не только с точки зрения завоза кадров, который должен быть максимально диверсифицированным по странам.

"И мы должны… по-настоящему заняться "человекособирательством"… для любого госоргана и не только госоргана ключевым должна быть остановка оттока кадров и приток кадров несмотря на все, что сейчас происходит в стране, в экономике. Поэтому внятные программы для репатриации и возврата соотечественников — это очень важная вещь", — добавил он.