ТАШКЕНТ, 13 июл — ПРАЙМ. Российский бизнес создал 393 предприятия в Узбекистане в январе-июне 2023 года — это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных узбекистанского агентства по статистике, обнародованных в четверг. FT раскрыла цель сближения Турции с Западом

По данным на сайте статистического ведомства, в тройку лидеров по этому показателю вошли китайские инвесторы (296 предприятий в январе-июне) и турецкие (130).

В Узбекистане на 1 июля количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 12 742 (минус 11,2% по сравнению с январем-июнем 2022 года).

В частности, с участием российского бизнеса действуют 2869 предприятий (22,5% от всех действующих с иностранным капиталом), китайских – 1860 (14,6%), турецких инвесторов – 1741 (13,7%), отмечает статведомство.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов. В январе-марте РФ заняла второе место после Китая в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между двумя странами увеличился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 2,238 миллиарда долларов.