БАКУ, 13 июл — ПРАЙМ. Производство золота в Азербайджане по итогам первого полугодия текущего года сократилось почти на 30%, серебра — на 42,5%, говорится в отчете Государственного комитета статистики. Цена на золото стабильна после данных об инфляции в США

"В январе-июне текущего года в Азербайджане было произведено 975,5 килограммов золота и 1 тонна 841,3 килограмма серебра. В сравнении с первым полугодием 2022 года производство золота сократилось на 29,6%, а серебра – на 42,5%", — говорится в отчете.

По данным ведомства, по состоянию на 1 июля 2023 года в Азербайджане созданы запасы готовой продукции в объеме 352,2 килограмма серебра и 101,9 килограмма золота.