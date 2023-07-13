Евростат: промпроизводство в еврозоне в мае снизилось на 2,2 процента год к году
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в мае снизился на 2,2% в годовом выражении, а в месячном — вырос на 0,2%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение в годовом выражении на 1,2%, в месячном — рост на 0,3%.
В ЕС объем промышленного производства в мае снизился на 1,8% в годовом выражении и увеличился на 0,1% в месячном.
При этом производство товаров длительного пользования в месячном выражении в еврозоне увеличилось на 0,5%, а в ЕС — на 0,4%. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне вырос на 0,3%, в ЕС — на 0,7%.
Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне снизилось на 1,1% в месячном выражении, а в ЕС — на 1,8%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне и в ЕС увеличился на 0,5% и 0,4% соответственно.
Самый значительный рост промышленного производства в мае к апрелю был отмечен в Словении (+7,9%), Хорватии (+4,3%), Швеции (+2,5%) и Финляндии (+2,5%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Ирландии (-4,9%), Норвегии (-3,2%) и Литве (-2,8%).
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230713/841074187.html