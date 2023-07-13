МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Отечественный бизнес адаптируется к санкциям, по итогам года промышленное производство РФ может вырасти в пределах 3%, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. В ТПП ждут резкого увеличения турпотока в Оман из России

"Мы полагаем, что по итогам 2023 года можно ожидать роста промышленного производства до 3%", — сказал он.

По его словам, этому способствует адаптация предпринимателей в разных отраслях к последствиям санкций, которые привели к минимизации импорта ряда технологий.

"Сейчас вопросы с нехваткой комплектующих решаются, цепочки поставок восстанавливаются. К концу года эти проблемы, надо полагать, уйдут из числа приоритетных, акцент будет сделан именно на развитии", – отметил глава ТПП РФ.

Тем не менее, по словам Катырина, для придания ускорения российским промышленным предприятиям необходима помощь.

"Темпы развития промышленного сектора еще не достаточны из-за сложностей получения кредитов, длительного оформления помещений, отсутствия программ доступа к технологиям. Поэтому, мы полагаем, нужны меры поддержки в комплексе", – подчеркнул президент ТПП РФ.