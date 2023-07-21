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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230721/841144912.html
Московская промышленность удвоила производство в обрабатывающих отраслях
Промышленность
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Объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности в 2018-2022 годах вырос практически в два раза, с начала 2023 года рост составил 11,1%, сообщил мэр столицы... ПРАЙМ, 21.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности в 2018-2022 годах вырос практически в два раза, с начала 2023 года рост составил 11,1%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В 2018-2022 годах объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности вырос практически в 2 раза. С начала 2023 года рост составил 11,1%. Вопреки всем проблемам, наш город переживает настоящий промышленный бум. Ежегодно в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около сотни малых производств. А объем инвестиций промышленных предприятий в собственное развитие в прошлом году составил 396,5 миллиарда рублей", — написал Собянин в своем личном блоге.
Он отметил, что промышленные предприятия получили более 250 миллиардов льготных кредитов. В числе заемщиков – предприятия, изготавливающие косметическую продукцию, лекарственные средства, продукты питания, строительные конструкции, автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и других отраслей.
Мэр подчеркнул, что инвестиции в столицу вкладываются не за "красивые глазки", а из-за привлекательности Москвы в развитии промышленного производства.