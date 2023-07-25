МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Бурятию. "Трансмашхолдинг" сообщил, кому передает свою "дочку"

Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии.

Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская — 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта.

Подвижной состав должен быть произведен на территории Индии в городе Латур (штат Махараштра) в течение 5 лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет.

Следующий этап реализации проекта — подписание контракта с "Индийскими железными дорогами".

О подписании соглашения премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал гендиректор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

"Хотел бы воспользоваться вашим присутствием сегодня, визитом, с тем, чтобы доложить о том, что наша компания — "Трансмашхолдинг" — осуществляет не только развитие внутри России, но и на зарубежных рынках. У нас вчера состоялось, я бы сказал, судьбоносное события — создано совместное предприятие с Индией", — сказал Липа.

Он отметил, что компания совместно с коллегами из "Индийских железных дорог" выиграла самый большой тендер за всю историю железных дорог "на 6,5 миллиарда евро, который предполагает поставку вагонов в течение последующих 4 лет и 35 лет сервисного обслуживания".

"Для нас это выход первый раз в республику Индия, очень большую поддержку нам оказывает министерство иностранных дел, министерство промышленности и торговли России. И для нас это очень большие перспективы открывает к международному сотрудничеству", — сказал он.

Мишустин, поздравив компанию, отметил, что это результат кропотливой и многолетней работы. "Конечно, необходимо сконцентрировать весь научный, технологический потенциал и промышленный, чтобы заказ выполнить и посмотреть на новые рынки, где можно работать. В добрый путь!", — сказал премьер.

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и компания Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) подписали акционерное соглашение в Нью-Дели, следует из материалов к поездке премьер-министра России Михаила Мишустина в Бурятию.

Соглашение предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd, которое будет реализовывать проект по поставке и последующему сервисному обслуживанию поездов Vande Bharat для нужд железных дорог Индии.

Согласно документу, индийская сторона будет владеть 25%, российская — 75% создаваемого совместного предприятия. "Трансмашхолдинг" и RVNL получили право произвести 120 шестнадцативагонных электропоездов дальнего следования со спальными местами Vande Bharat по результатам тендера, который был организован государственным предприятием "Индийские железные дороги" и итоги которого были подведены 1 марта.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.