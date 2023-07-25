МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Промышленность Австрии ожидает рецессию в этом году, а экономический рост можно ожидать не раньше весны, заявили представители Федерации австрийской промышленности (IV). Австрия призвала ЕС подойти к конфискации российских активов осторожно

"С макроэкономической точки зрения имеющиеся на сегодняшний день признаки указывают на затяжную фазу экономической стагнации", — сказал по итогам проведенного исследования генеральный секретарь IV Кристоф Ноймайер. "По сути, австрийская промышленность должна готовиться к рецессии в зимнее полугодие", — добавил он.

В свою очередь, главный экономист IV Кристиан Хельменштайн заявил, что ситуация в промышленном секторе ухудшается, несмотря на позитивную динамику в отдельных сферах. По его словам улучшения не стоит ждать раньше весны 2024 года.

В качестве возможных мер Ноймайер предложил стимулирование привлечения инвестиций частного сектора, как это делалось австрийским правительством во время пандемии COVID-19.

Что же до самого исследования, то оно представляет собой опрос представителей 431 компании касательно их оценки текущей экономической ситуации, а также их ожиданий. Показатель так называемого экономического барометра, рассчитываемого как среднее взвешенное положительных и отрицательных оценок текущей деловой ситуации и ее развития в следующие шесть месяцев, оказался нулевым. В прошлом квартале он составлял +10,7.

Австрия, как и Европа в целом, столкнулись в прошлом году с серьезным экономическим кризисом, вызванным ростом цен на энергоносители из-за последствий пандемии и введенных против России санкций.