МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Российские рыбаки к 26 июля выловили более трех миллионов тонн водных биологических ресурсов, на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-служба Росрыболовства. Рыба стала вторым по популярности продуктом здорового питания в России

"Согласно данным подведомственного Росрыболовству ФГБУ ЦСМС, к 26 июля 2023 года объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями вырос на 7,2% к уровню предыдущего года и составил более 3 миллионов тонн", — говорится в сообщении.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне улов вырос на 11,2%, достигнув показателя 2,2 миллиона тонн: в частности, на промысле минтая добыто на 84,6 тысячи тонн больше — 1,4 миллиона тонн, вылов трески в свою очередь составил 82,3 тысячи тонн, сельди — 244,6 тысячи, камбалы — 49,6 тысячи тонн.

В Северном рыбохозяйственном бассейне выловили 292,1 тысячи тонн, в том числе трески — 177 тысячи тонн, пикши — 49,2 тысячи, мойвы —23 тысячи тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 9,5%, до 55,1 тысячи тонн: так, на промысле шпрота вылов составил 32 тысячи тонн, балтийской сельди — 17,6 тысячи. Рыба и морепродукты станут доступнее, заявили в Росрыболовстве

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 54,9 тысяч тонн — на 14,9% больше показателя 2022 года, в том числе кильки — 24,8 тысячи тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 20,8 тысячи тонн, в том числе 8,5 тысячи тонн хамсы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 287,5 тысячи тонн — почти на 1,7% выше уровня соответствующего периода 2022 года.