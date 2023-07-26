МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рост промышленного производства в России в июне замедлился до 6,5% в годовом выражении с 7,1% в мае, в месячном — рост на 1,5%, свидетельствуют данные Росстата. Московская промышленность удвоила производство в обрабатывающих отраслях

Статистическое ведомство также сообщило, что во втором квартале промышленное производство выросло в годовом выражении на 6,3% после снижения на 0,9% в первом. По итогам первого полугодия — рост на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С исключением сезонного и календарного факторов в июне текущего года промышленное производство осталось на уровне мая.

Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в июне в годовом выражении снизилось на 1,7% после роста на 1,9% в мае; за январь-июнь спад составил 1,2% год к году. Обрабатывающая промышленность в июне ускорила рост в годовом выражении до 13,1% с 12,8% месяцем ранее; за январь-июнь — рост на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов промпроизводство в июне в годовом выражении выросло на 3% после снижения на 6,3% в мае (в январе-июне — спад на 5,9%). Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в июне выросло на 1,8% в годовом выражении после снижения на 1,1% в мае (за первые шесть месяцев текущего года — снижение на 0,3% год к году). Добыча и запасы нефти в США за неделю снизились меньше прогноза

"Значение показателей за второй квартал и первое полугодие 2023 года по отношению к соответствующим периодам прошлого года (рост на 6,3% и 2,6% соответственно) – одни из самых высоких, начиная с 2020 года. Основным драйвером роста по-прежнему остается увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах", — говорится в комментарии Росстата.

В 2022 году промышленное производство в России снизилось на 0,6%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленности в текущем году на 0,2%.