МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия по итогам января-июня 2023 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

В июне производство золота выросло на 9,5% к июню прошлого года и на 21,7% — к маю текущего года.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.