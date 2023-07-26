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2023-07-26T23:48:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230726/841198527.html
Россия в первом полугодии увеличила производство золота на 10,8 процентов
Промышленность
Новости
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия по итогам января-июня 2023 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 10,8% по сравнению с... ПРАЙМ, 26.07.2023
экономика, промышленность, новости, россия, росстат, золото
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия по итогам января-июня 2023 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
В июне производство золота выросло на 9,5% к июню прошлого года и на 21,7% — к маю текущего года.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.