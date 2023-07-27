МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в I полугодии 2023 года составила 3,388 триллиона юаней (475 миллиардов долларов), что на 16,8% меньше по сравнению с годом ранее, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. МВФ оставил без изменений прогноз роста ВВП Китая

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в первом полугодии года сократились на 19,9%, составив 681,6 миллиона юаней (95,57 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 20%, составив 2,38 триллиона юаней (334,73 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, повысился на 34,1%, составив 319,21 миллиарда юаней (44,76 миллиарда долларов).

За отчетный период в общей сложности из 41 отрасли промышленности в 12 доходы выросли, в 29 – сократились.