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2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230727/841200266.html
Крупные промпредприятий Китая сократили прибыль на 16,8 процента
Промышленность
Новости
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Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в I полугодии 2023 года составила 3,388 триллиона юаней (475 миллиардов долларов), что на 16,8% меньше по сравнению с годом ранее,... ПРАЙМ, 27.07.2023
новости, экономика, мировая экономика, промышленность, китай, предприятия, прибыль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в I полугодии 2023 года составила 3,388 триллиона юаней (475 миллиардов долларов), что на 16,8% меньше по сравнению с годом ранее, свидетельствуют обнародованные в четверг данные государственного статистического управления КНР.
Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в первом полугодии года сократились на 19,9%, составив 681,6 миллиона юаней (95,57 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 20%, составив 2,38 триллиона юаней (334,73 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, повысился на 34,1%, составив 319,21 миллиарда юаней (44,76 миллиарда долларов).
За отчетный период в общей сложности из 41 отрасли промышленности в 12 доходы выросли, в 29 – сократились.