НОРИЛЬСК, 27 июл — ПРАЙМ. Программное обеспечение, необходимое для промышленной автоматизации, должно быть российским, это не так сложно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Минпромторг профинансирует импортозамещение материалов для микроэлектроники

В ходе посещения Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала "Норникеля" премьер отметил, что появляется все больше стартапов, которые решают этот вопрос.

"Конечно же, программное обеспечение, необходимое для промышленной автоматизации, должно быть российским. Сейчас очень неплохо идет работа по целому ряду направлений, потому что нашли аналоги соответствующих, в том числе и западных, решений, которые часто использовались, и оригинальные российские разработки. Нужно, чтоб этот процесс не останавливался", — сказал Мишустин при осмотре энергетической диспетчерской предприятия.

Обращаясь к президенту "Норникеля" Владимиру Потанину и руководителям предприятия, Мишустин попросил провести инвентаризацию программных продуктов, которые там применяются. "Уж раз идет такой процесс — и по очистке медного завода, и по всем остальным, было бы здорово, чтобы именно программное обеспечение было российскими разработками", — сказал премьер. Он подчеркнул, что это не просто возможно, а необходимо сделать. Мишустин призвал вводить мировые стандарты подготовки кадров для туротрасли

"Делаем. И усилим это направление", — сказал Потанин. Во время демонстрации работы энергетической диспетчерской Потанин подчеркнул, что эта технология позволяет следить не только за эффективностью производства, но и за безопасностью. В режиме реального времени видны перемещение персонала, работа техники и весь процесс на производстве. Раньше, по словам руководителей предприятия, все данные получали через два дня.

Мишустин поинтересовался, кто является разработчиком софта энергетической диспетчерской, и узнав, что это отечественная компания, попросил контакты, чтобы затем передать их вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. "Это важно очень. Они делают замену, я не буду называть западные программные продукты, которые используются для этого, но это серьезная замена для многих может быть. Вы тогда дайте контакты", — сказал глава правительства РФ.

По его словам, раньше в России такого программного обеспечения не было, а сейчас появляется все больше стартапов и компаний, которые занимаются промышленной автоматизацией. "В принципе, это не так все сложно и страшно, но сегодня очень важно, чтобы это были наши российские разработки", — подчеркнул Мишустин.