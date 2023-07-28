МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Производство одежды в первом полугодии выросло в России на 44% относительно аналогично периода прошлого года, в частности отечественных ветровок — в 2,2 раза, в то же время продажи товаров легкой промышленности увеличились лишь на 8%, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россия в первом полугодии увеличила производство золота на 10,8 процентов

"В первом полугодии 2023 года в России объем производства одежды, подлежащей обязательной маркировке, вырос почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В числе таких товаров – как верхняя одежда, так и блузки, блузоны, изделия из натуральной или композиционной кожи и другие виды продукции", — подсчитали там.

При этом производство пуховиков отечественные компании в этом году нарастили на 39%, ветровок — на 121%, жилетов — на 67%, пальто — на 29,5%, плащей — на 16,5%. В свою очередь доля товаров отечественного производства на рынке сейчас составляет 33,7%, а зарубежных — 66,3%.

"Изменения структуры импорта объясняются уходом большого количества европейских брендов из России и, как следствие, изменением и логистических цепочек, и ассортимента на рынке. На этом фоне дефицита товаров на рынке не наблюдается, растет импорт, а также внутреннее производство. Все это оказывает влияние и на цены — за счет роста объема предложения они постепенно снижаются", — подчеркнула руководитель товарной группы "Легпром" ЦРПТ Анна Петрушина.

Аналитики также зафиксировали, что в стране выросло не только производство, но и спрос на одежду. Так, объёмы продаж товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке, достигли на внутреннем рынке почти 76,9 миллиарда рублей, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года, когда россияне потратили 71,1 миллиарда.

Также отмечается, что в лидерах по покупкам товаров легкой промышленности оказались жители Москвы. На 1000 человек в столице было приобретено 474 товара. На втором месте расположилась Московская область (410 товаров), далее — Санкт-Петербург (300), Еврейская автономная область (167), Новосибирская область (153). Также в топ-10 вошли Магаданская область (144), Мурманская область (141), Калининградский край (140), Камчатка (131) и Свердловская область (128).