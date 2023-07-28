С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям РФ, подведомственным министерству, запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия — Африка" первый замглавы министерства Василий Осьмаков. Минпромторг России хочет создать единую компанию для выхода на рынок Африки

"Уже направили", — сказал он, отвечая на вопрос о направлении соответствующей рекомендации в российские промышленные предприятия.

В Минпромторге уточнили РИА Новости, что речь идет о предприятиях, подведомственных министерству.

Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили как раз в Минпромторге — в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры и ФТС.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.