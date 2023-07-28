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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230728/841218504.html
Российским предприятиям советовали отказаться от iPhone в рабочих целях
Промышленность
Новости
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Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям РФ, подведомственным министерству, запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, сообщил в интервью РИА Новости на... ПРАЙМ, 28.07.2023
бизнес, экономика, технологии, промышленность, новости, россия, предприятия, iphone
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям РФ, подведомственным министерству, запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия — Африка" первый замглавы министерства Василий Осьмаков.
"Уже направили", — сказал он, отвечая на вопрос о направлении соответствующей рекомендации в российские промышленные предприятия.
В Минпромторге уточнили РИА Новости, что речь идет о предприятиях, подведомственных министерству.
Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили как раз в Минпромторге — в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры и ФТС.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.