МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Пять европейских промышленных ассоциаций обратились к Лондонской бирже металлов (LME) с письмом, в котором осуждают нынешние призывы со стороны крупных производителей алюминия — прямых конкурентов "Русала" — и отраслевых ассоциаций к запрету и санкциям в отношении российского первичного алюминия. Глава "Алросы" оценил эффективность санкций против российских алмазов

Письмо подписали Федерация потребителей алюминия в Европе (FACE), Федеральная ассоциация экономического развития и внешней торговли Германии (BWA), Итальянская ассоциация поставщиков литейной продукции (AMAFOND), Национальная ассоциация сталей, металлов, лома, метизов (ASSOFERMET) и Итальянская ассоциация литейщиков (ASSOFOND). В октябре 2022 года эти ассоциации направляли заявление властям ЕС с просьбой не вводить запрет на российский алюминий.

"Эти призывы к введению запретов и санкций выглядят как очередная попытка олигополистов легко устранить конкурента с помощью нерыночных методов и сделать европейский рынок несвободным, при этом прекрасно понимая, что любое ограничение поставок российского металла окажет разрушительное воздействие на цепочку создания стоимости алюминиевой промышленности ЕС", — приводятся в письме слова генсекретаря FACE Марио Консервы.

"На малые и средние предприятия приходится 90% рабочей силы и 70% объема производства в алюминиевой промышленности ЕС, однако их интересы замалчиваются в таких фундаментальных вопросах, как торговая и снабженческая политика, и именно им будет нанесен серьезный ущерб в результате ограничения поставок и последовательного скачка рыночных цен", — добавил Консерва.

Ассоциации подчеркнули, что это ужасно, что явные рыночные манипуляции в корыстных интересах не встречают более энергичного и публичного сопротивления со стороны представителей отрасли, и они призвали LME решительно сопротивляться и осуждать любые такие призывы запретить или наложить санкции на российский первичный алюминий. Такие меры они считают самоубийственными в нынешних условиях огромного дефицита металла в Европе, высоких цен на энергоносители и инфляции, жесткой международной конкуренции и уязвимости европейских малых и средних предприятий.

В сообщении говорится, что "Русал" уже 20 лет гарантирует стабильные и надежные поставки более 1 миллиона тонн низкоуглеродистого первичного алюминия ежегодно, что составляет около 12% текущего спроса на первичный металл в ЕС. "Конкурентоспособные и доступные по цене поставки "Русала" помогают уменьшить углеродный след всей европейской алюминиевой промышленности", — отмечают в ассоциациях.