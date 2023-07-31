МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Объем поставок продукции из минтая отечественного производства на внутренний рынок России по итогам года может достичь 240 тысяч тонн, что на 30% больше показателя 2022 года, говорится в сообщении Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). СМИ сообщили, как эмбарго на продукцию из рыбы отразится на России

"По прогнозам АДМ, по итогам года объем поставок продукции из минтая отечественного производства на внутренний рынок России может достичь 240 тысяч тонн – это на 30% больше показателя 2022 года", — говорится в сообщении.

По оценке АДМ, в первом полугодии для внутреннего потребления отгружено около 140 тысяч тонн различной продукции из минтая. Доля импорта по-прежнему минимальна – в первом полугодии в Россию ввезено около 80 тонн филе минтая стоимостью 292 тысяч долларов.

"За 6 месяцев 2023 года отгрузки минтаевой продукции отечественного производства в порты Дальнего Востока превысили 338 тысяч тонн, из них 152 тысячи тонн мороженой рыбы, 10,9 тысячи тонн филе, 11,6 тысячи тонн сурими, 4,4 тысячи тонн муки, 4,2 тысячи тонн икры, 0,9 тысячи тонн фарша, 1,8 тысячи тонн молок и печени минтая. Еще 152,5 тысячи тонн – это сырец, направленный на дальнейшую переработку на береговые заводы", — приводятся в сообщении слова президента АДМ Алексея Буглака.

По его мнению, текущая динамика, несмотря на традиционное снижение интенсивности отгрузок во втором полугодии, позволяет прогнозировать рост поставок на внутренний рынок по итогам года. "Еще несколько лет назад этот показатель был на уровне 100 тысяч тонн", — отметил Буглак, полагая, что в ближайшие годы позитивная динамика продолжится.

К 24 июля 2023 года российский вылов минтая приблизился к 1,4 миллиона тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. АДМ в 2023 году запустила программу продвижения бренда "Дальневосточный минтай" на внутреннем рынке, благодаря которой рассчитывает в ближайшие три года вывести потребление минтая в России на уровень 300–350 тысяч тонн.