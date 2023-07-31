МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Алроса" инвестировала около 15 миллионов долларов в совместное с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (ZCDC) предприятие на территории южноафриканской страны, рассказали в российской компании. Африка просила помочь обрести экономическую независимость, заявил Оверчук

"На сегодняшний день инвестиции "Алросы" в проект СП с Национальной алмазодобывающей компанией Зимбабве (ZCDC) составили около 15 миллионов долларов", — заявил крупнейший в России производитель алмазов. В компании отметили, что сотрудничество с Зимбабве сегодня реализуется через инвестиции в геологоразведку и строительство алмазодобывающих предприятий. А освоение новых алмазных месторождений также позволит Зимбабве занять ведущие роли на мировом рынке.

В декабре 2019 года "Алроса" и ZCDC завершили создание совместного предприятия (СП), которое занимается поиском и геологоразведкой новых коренных месторождений алмазов на территории Зимбабве. По условиям соглашения, доля отечественной компании в совместном предприятии Alrosa (Zimbabwe) Limited составляет 70%, африканской стороны — 30%.

"Сегодня сотрудники СП ведут геологоразведку на 40 участках в соответствии с выданными лицензиями. Объем работы большой. Дальнейшее направление проектов определится по мере получения результатов", — добавили в "Алросе". При этом на вопрос о готовности наращивать инвестиции в другие страны региона там ответили, что открыты к сотрудничеству с африканскими партнерами.

"Алроса" учредила дочернюю компанию Alrosa (Zimbabwe) Limited в декабре 2018 года. В июле 2019 года "Алроса" и ZCDC подписали меморандум о согласии для создания на ее основе СП для поиска, разведки и, в случае успеха, добычи алмазов на коренных месторождениях в Зимбабве.