ПЕКИН, 1 авг — ПРАЙМ. Меры экспортного контроля Китая на редкоземельные материалы галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов, вступают в силу во вторник. По мнению наблюдателей, ограничения в наибольшей степени отразятся на европейских предприятиях, в то время как Россию они не затронут в силу того, что у нее есть собственные производства. ЕС попросил металлургов изучить способ производства галлия, пишет СМИ

Официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин пояснила, что правительство Китая вводит экспортный контроль на галлий и германий, чтобы гарантировать их законное использование "с целью защиты национальной безопасности и лучшего выполнения международных обязательств".

Она отметила, что перед публикацией соответствующего заявления китайская сторона предварительно сделала необходимые уведомления по каналам диалога по вопросам экспортного контроля между Китаем и США, а также Китаем и ЕС.

По ее словам, связанные с галлием и германием товары имеют очевидные свойства двойного назначения как для военных, так и для гражданских целей, и введение мер экспортного контроля в их отношении является общепринятой международной практикой.

Вместе с тем она подчеркнула, что "экспортный контроль не является полным запретом на экспорт", и вывоз соответствующих товаров будет разрешен при соблюдении предусмотренных китайскими властями правил.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что "Китай всегда стремился поддерживать безопасность и стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, всегда применял справедливые, целесообразные и недискриминационные меры экспортного контроля".

По словам дипломата, "правительство Китая вводит экспортный контроль в отношении соответствующих товаров на основании закона, это является общепринятой международной практикой и не направлено против каких-либо конкретных стран".

РОССИЯ НЕ ПОСТРАДАЕТ

Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил РИА Новости, что ограничения на экспорт галлия и германия со стороны Китая приведут в мире к росту стоимости полупроводников, которые из них изготавливаются, но Россию такие меры вряд ли затронут, потому что в РФ есть собственные производства. На голодный паек. Китай приготовил Западу высокотехнологичное испытание

Он допустил, что за границей будут остановки предприятий, которые выпускают полупроводники на основе германия и галлия, так как у них не будет сырья. По его словам, от действий Китая в первую очередь "будет плохо" иностранным производителям полупроводников — в частности, тайваньской компании TSMC.

В России есть собственные производства по выпуску обоих элементов. Так, германий получают из угля, его производством занимается красноярское предприятие "Германий" и ООО "Германий и приложения" в Тульской области. Галлий выпускается на Пикалевском глиноземном заводе (входит в ОК "Русал")

ЕВРОПА В ПОИСКАХ

Газета Financial Times ранее сообщала, что заявление китайских властей побудило Евросоюз в срочном порядке обращаться к металлургическим компаниям с просьбой изучить возможность производства соответствующего сырья, необходимого для производства микросхем. Чипов больше не будет. США заставили Европу разозлить китайцев

Так, например, ЕС обратился к греческой Mytilineos Energy & Metals с просьбой изучить производство галлия в качестве побочного продукта. Как пишет газета, Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurometaux) также подтвердила, что несколько компаний рассматривают возможность повышения устойчивости региона в вопросе германия и галлия. Ассоциация предупредила, что это "является более обширным обсуждением вопроса промышленной политики".

Согласно данным, которые приводила Financial Times, доля поставок галлия в Евросоюз из Китая составляет около 71%, германия – 45%.

За пределами Китая, как отмечает издание, существуют лишь несколько компаний, способных производить высокочистые металлы, используемые в производстве чипов, солнечных фотоэлементов и оптических волокон. Тяжелая ситуация в металлургическом секторе Европы не позволяет компаниям инвестировать в производство этих металлов без государственной поддержки, в связи с чем многие металлургические комбинаты были закрыты.