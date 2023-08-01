МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Объединенная авиационная корпорация (ОАК) должна до 2026 года произвести 18 самолетов МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

"У нас есть комплексная программа развития гражданской авиации. Это четкий план действий, который поделен на этапы. Первый этап – это 2023-2025 годы. За этот период мы должны произвести 18 самолетов МС-21 (шесть – в 2024 году, 12 в – 2025 году) и более 40 Superjet New, импортозамещенных", — сказал Богинский.

Он подчеркнул, что сейчас работы идут в графике.

"Понятно, что в силу особенности ситуации мы ведем параллельно ОКР (опытно-конструкторские работы – ред.) на импортозамещение и серийное производство. ОКР не останавливается, идет параллельно", — сказал Богинский.