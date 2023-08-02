МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Перед Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) стоит задача в течение четырех лет выйти на ежегодное производство 36 самолетов МС-21, 20-ти "Суперджет", 12-ти Ил-114 и 20-ти Ту-214, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

"Перед нами стоят задачи по МС-21: от шести в год выйти на 36 за четыре года (и вся кооперация должна работать на 36 машин), по 20 "Суперджетов" год, по Ил-114 надо выйти на темп в 12 машин в год (сейчас идут опытно-конструкторские работы), по Ту-214 выйти – на 20 машин в год, сейчас две. Параллельно идет импортозамещение, развитие производственных мощностей", — сказал Богинский.

Он подчеркнул, что контракты по МС-21 и "Суперджет" уже подписаны.

"По Ту-214 подписаны трехлетние контракты до 2025 года. Сейчас готовится контракт по Ил-114", – сказал Богинский.