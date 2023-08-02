2023-08-02T15:40:35+03:00
2023-08-02T15:40:35+03:00
2023-08-02T15:40:35+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230802/841274134.html
Индия установила рекорд по добыче угля в 2022-2023 финансовом году
Промышленность
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. Индия в 2022-2023 финансовом году установила рекорд, добыв 893,19 миллиона тонн угля, что на 14,77% больше, чем за прошлый период, сообщило министерство угля. "В 2022–2023 годах... ПРАЙМ, 02.08.2023
экономика, промышленность, новости, индия, уголь, добыча угля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг — ПРАЙМ. Индия в 2022-2023 финансовом году установила рекорд, добыв 893,19 миллиона тонн угля, что на 14,77% больше, чем за прошлый период, сообщило министерство угля.
"В 2022–2023 годах в стране была зафиксирована самая высокая добыча угля за всю историю. Добыча угля по всей Индии в 2022-2023 годах составила 893,19 миллиона тонн (предварительно) по сравнению с 778,21 миллиона тонн в 2021–2022 годах с ростом примерно на 14,77%", — сообщило министерство.
Там отметили, что рост добычи угля по сравнению с предыдущим годом был зарегистрирован в штатах Ассам, Чхаттисгарх, Джаркханд, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Одиша, Телангана, Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия, а падение добычи угля произошло только на территории Джамму и Кашмир.
"Большая часть потребностей в угле в стране удовлетворяется за счет местного производства/поставок. Правительство уделяет особое внимание увеличению внутреннего производства угля и устранению несущественного импорта угля в страну. Увеличение внутреннего производства угля устранит несущественный импорт угля и может снизить зависимость страны от импортного угля", — отметили в министерстве.