НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг — ПРАЙМ. Индия в 2022-2023 финансовом году установила рекорд, добыв 893,19 миллиона тонн угля, что на 14,77% больше, чем за прошлый период, сообщило министерство угля. Индийцев восхитил ответ России на милитаризацию Японии

"В 2022–2023 годах в стране была зафиксирована самая высокая добыча угля за всю историю. Добыча угля по всей Индии в 2022-2023 годах составила 893,19 миллиона тонн (предварительно) по сравнению с 778,21 миллиона тонн в 2021–2022 годах с ростом примерно на 14,77%", — сообщило министерство.

Там отметили, что рост добычи угля по сравнению с предыдущим годом был зарегистрирован в штатах Ассам, Чхаттисгарх, Джаркханд, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Одиша, Телангана, Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия, а падение добычи угля произошло только на территории Джамму и Кашмир.

"Большая часть потребностей в угле в стране удовлетворяется за счет местного производства/поставок. Правительство уделяет особое внимание увеличению внутреннего производства угля и устранению несущественного импорта угля в страну. Увеличение внутреннего производства угля устранит несущественный импорт угля и может снизить зависимость страны от импортного угля", — отметили в министерстве.