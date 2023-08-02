МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Россия в январе-июле 2023 года смогла сохранить объем экспорта рыбной продукции на уровне аналогичного периода 2022 года — 1,4 миллиона тонн, но общая стоимость поставок снизилась на 12% год к году — до 2,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Рыбного союза. СМИ сообщили, как эмбарго на продукцию из рыбы отразится на России

"Объем экспорта рыбной продукции из России за январь-июль 2023 года достиг 1,4 миллиона тонн, сохранившись на уровне аналогичного периода 2022 года. При этом общая стоимость поставок снизилась на 12% год к году — до 2,9 миллиарда долларов", — сообщается в пресс-релизе со ссылкой на данные аналитического центра.

Как пояснили в пресс-службе, снижение поставок в денежном выражении связано прежде всего со снижением мировых цен на ряд позиций — например, на крабов, а также ростом экспорта рыбы с минимальной степенью обработки на фоне снижения отгрузок филе.

Доля Китая, который занимает первое место в структуре российского рыбного экспорта, по итогам семи месяцев текущего года выросла до 53% в весе и до 43% в стоимости. На втором месте — Южная Корея: ее доля увеличилась до 34% в весе и до 35% в стоимости. Доля Нидерландов снизилась до 8% весе, но в стоимости не изменилась (14%). На Японию пришелся 1% объема поставок (3% в стоимостном выражении). Россия сохранила лидерство по экспорту рыбной продукции в Китай

В топ-5 крупнейших рынков сбыта вошла Германия, её доля снизилась до 1% в весе и 1% в стоимости. Аналитики также отмечают расширение поставок рыбной продукции в страны Африки: например, в первом полугодии 2023 года идут поставки филе минтая и мороженой сельди в Либерию, а также — мороженой сельди в Того и Нигер (годом ранее таких поставок не было).

В первой тройке экспортной продукции по итогам января-июля лидером стал мороженый минтай — на него пришлось 44% всех поставок в весе (плюс 23% к 2022 году) и 21% в стоимостном выражении (плюс 26% к 2022 году). На второй и третьей позиции мороженая сельдь, с долей 19% в весе и 5% в стоимости, и филе минтая (5% и 7%). В свою очередь экспорт живых крабов занял в общем объеме 2% в весе и 22% в стоимости: поставки в Китай выросли на 43%, в Южную Корею и Японию — снизились на 16% и на 37%.