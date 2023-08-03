МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Российское производство по итогам года может вырасти на 12 процентов при сохранении нынешнего темпа, заявил президент страны Владимир Путин. Россия вышла из кризиса, заявил Песков

Глава государства в четверг провел встречу с руководителями компаний по вопросам развития промышленности

"Во втором квартале рост производства сохраняется, если у нас был в первом квартале – 1,2% примерно, то сейчас 1%. Близкий показатель. На секундочку, в годовом измерении это будет уже 12%, если нам с вами удастся это сохранить. А нужно постараться это сделать", — сказал он.

Путин в целом назвал ситуацию в обрабатывающей промышленности стабильной. По его словам, занятость сохраняется на уровне 2021 года, около десяти миллионов человек."Это приличный уровень. Растет заработная плата: в мае она более чем на 20 процентов превысила прошлогодний уровень — я так понимаю, это "номинал", в номинале, — 69,2 тысячи рублей в месяц", — отметил глава государства.

По словам Путина, "эти два фактора — сохранение занятости и рост заработных плат — указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления".

Президент добавил, что наилучшие показатели демонстрируют производители компьютеров, электронной и оптической продукции, выпуск готовых металлургических изделий, электрического оборудования, транспортных средств без учета автомобилей. Но, по его словам, просела деревообработка.