Москва, 3 авг — ПРАЙМ. Рост производства в обрабатывающей промышленности России по итогам 2023 года может оказаться выше прогноза Минпромторга в 2% при сохранении темпов, заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Мантуров объявил о сертификации нового российско-белорусского самолета

По данным Росстата, обрабатывающая промышленность по итогам первого полугодия выросла на 6,2% в годовом выражении; рост в июне составил 13,1% год к году после роста на 12,8% в мае.

"Мы в январе еще с большой осторожностью прогнозировали рост обрабатывающего производства по этому году около 2%. Но Вы сами назвали показатели уже полугодия. И если мы сохраним заданный темп, то это уже будет выше, чем мы изначально прогнозировали. Понятно, что основной драйвер — государство, государственные компании, которые обеспечивают закупки", — сказал Мантуров на совещании у президента РФ по вопросам развития промышленности.

Он добавил, что базовые отрасли — радиоэлектроника, металлургия, железнодорожное машиностроение, станкостроение — показали рост более чем на 20%.