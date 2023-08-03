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Мантуров: промышленность в обработке в России превысит два процента
Промышленность
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Рост производства в обрабатывающей промышленности России по итогам 2023 года может оказаться выше прогноза Минпромторга в 2% при сохранении темпов, заявил вице-премьер — министр... ПРАЙМ, 03.08.2023
экономика, промышленность, новости, обрабатывающие отрасли, денис мантуров, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва, 3 авг — ПРАЙМ. Рост производства в обрабатывающей промышленности России по итогам 2023 года может оказаться выше прогноза Минпромторга в 2% при сохранении темпов, заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По данным Росстата, обрабатывающая промышленность по итогам первого полугодия выросла на 6,2% в годовом выражении; рост в июне составил 13,1% год к году после роста на 12,8% в мае.
"Мы в январе еще с большой осторожностью прогнозировали рост обрабатывающего производства по этому году около 2%. Но Вы сами назвали показатели уже полугодия. И если мы сохраним заданный темп, то это уже будет выше, чем мы изначально прогнозировали. Понятно, что основной драйвер — государство, государственные компании, которые обеспечивают закупки", — сказал Мантуров на совещании у президента РФ по вопросам развития промышленности.
Он добавил, что базовые отрасли — радиоэлектроника, металлургия, железнодорожное машиностроение, станкостроение — показали рост более чем на 20%.