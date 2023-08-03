МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Производители пива в России объясняют сокращение его выпуска в июне частично сохраняющимися трудностями в логистике и импортозамещении, а также экономией населения, прокомментировал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов. Правительство утвердило правила ведения реестра пивоваров

"Сейчас на рынке по-прежнему сохраняются трудности, связанные с логистикой по ряду определенных категорий и продолжаются работы по импортозамещению. Мы наблюдаем тренд на экономию домохозяйств и смещение модели потребления в сторону "сберегательной", в рамках которой пивоваренная продукция не является товаром первой необходимости", — добавил он.

Росстат накануне сообщил, что производство пива в России в июне снизилось на 9% по сравнению с июнем 2022 года, до 79,9 миллиона декалитров, и на 1,5% по сравнению с маем 2023 года. Всего за период с января по июнь в РФ было произведено 408,5 миллиона декалитров пива, в годовом выражении ниже лишь на 1%.

"Добросовестные участники рынка продолжат прикладывать максимум усилий для того, чтобы предотвратить критическое падение показателей. Благодаря этому на данный момент удается сохранить околонулевую динамику по рынку", — сообщил Мамонтов.

По данным Росстата, в 2022 году в России было произведено 817 миллионов декалитров пива, на 0,4% ниже, чем в 2021 году. Мамонтов говорит, что показатели прошлого года сформировали высокую базу — в том числе за счет активной закупки населением впрок, хорошей погоды в летний сезон прошлого года и более низким индексом потребительских цен. Сейчас, добавил он, участники рынка продолжают делать все возможное для того, чтобы обеспечить широкий ассортимент продукции, ее доступность, а также сохранить "околонулевую динамику по итогам 2023 года".

Поддержку отрасли может оказать и запуск новых каналов продаж. "Чтобы ситуация изменилась, в частности, необходимо всерьез вернуться к рассмотрению возможностей стимулирования индустрии за счет открытия дополнительных каналов продаж — возвращение пива на АЗС, стадионы и разрешение дистанционной торговли пивоваренной продукцией", — считает Мамонтов.