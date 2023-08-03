МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi продолжает процесс продажи своего крупнейшего комбината в России, расположенного в Сыктывкаре, отмечает наличие потенциальных покупателей, следует из отчета компании за первое полугодие. Владелец кофе Jacobs прекратит продажи в России под своим названием

"Совет по-прежнему намерен продать "Mondi Сыктывкар", при этом процесс продажи продолжается, включая получение условных предложений от ряда потенциальных покупателей… Совет директоров… предпринял необходимые действия, чтобы максимизировать вероятность завершения продажи своего комбината в течение следующих 12 месяцев", — говорится в отчете.

Компания отмечает, что российские операции в первом полугодии 2023 года принесли убыток после налогообложения в размере 4 миллионов евро против прибыли в 148 миллионов в первом полугодии 2022 года.

В августе 2022 года Mondi сообщала, что продает свой крупнейший комбинат в России в Сыктывкаре за 95 миллиардов рублей инвесткомпании Augment. В декабре представитель Mondi подтвердил, что компания продолжает заниматься получением необходимых разрешений. В начале июня 2023 года компания сообщила о выходе Augment Investments из соглашения в связи с отсутствием разрешения на сделку от правительства России.

Кроме того, в отчете отмечается, что 30 июня 2023 года Группа завершила продажу трех своих предприятий по переработке упаковки в России группе "Готэк" за общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

Mondi Group — международный производитель упаковочной тары. В компании работает порядка 26 тысяч человек более чем в 30 странах. При этом на комбинате в Сыктывкаре занято 4,5 тысячи человек — 17% всех сотрудников компании. Ключевые производства находятся в Центральной Европе, Северной Америке и Северной Африке. Компания предлагает более 100 видов продукции из бумаги и упаковочной тары.