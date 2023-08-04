2023-08-04T10:49:00+03:00
2023-08-04T10:49:59+03:00
2023-08-04T10:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230804/841293258.html
Промпроизводство в Испании снизилось в июле
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Промышленное производство Испании в июне с учетом коррекции на сезон и календарь упало на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают данные Национального... ПРАЙМ, 04.08.2023
экономика, промышленность, новости, испания, статистика, промпроизводство
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/14/841251430.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/14/841251430.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/14/841251429.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/14/841251429.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/14/841251417.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/14/841251417.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230803/841282322.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Промышленное производство Испании в июне с учетом коррекции на сезон и календарь упало на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают данные Национального института статистики страны, опубликованные в пятницу.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что падение в июне составит 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Данные за май были пересмотрены: теперь речь идет о снижении на 0,6%% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,1%.