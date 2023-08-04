МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Промышленное производство Испании в июне с учетом коррекции на сезон и календарь упало на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. На это указывают данные Национального института статистики страны, опубликованные в пятницу. Мантуров предрек рост обрабатывающей промышленности России

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что падение в июне составит 1,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Данные за май были пересмотрены: теперь речь идет о снижении на 0,6%% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ранее сообщалось о снижении на 0,1%.