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2023
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Сьерра-Леоне заявила о готовности сотрудничать с "Алросой"
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Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России... ПРАЙМ, 05.08.2023
экономика, промышленность, новости, алроса, сьерра-леоне, алмазы, африка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво.
"Алроса" работала в Сьерра-Леоне и давала понять на саммите в Сочи, что намерена вернуться. Мы всегда открыты", – сказал он.
Посол добавил, что пандемия коронавируса ранее помешала развитию контактов с этой компанией, но республика надеется, что сможет выстраивать с ней связи.