МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Фритаун открыт к сотрудничеству с "Алросой" по добыче алмазов, компания ранее дала понять, что намерена вернуться в Сьерра-Леоне, заявил РИА Новости посол республики в России Мохамед Йонгаво.

"Алроса" работала в Сьерра-Леоне и давала понять на саммите в Сочи, что намерена вернуться. Мы всегда открыты", – сказал он.

Посол добавил, что пандемия коронавируса ранее помешала развитию контактов с этой компанией, но республика надеется, что сможет выстраивать с ней связи.