МОСКВа, 7 авг — ПРАЙМ. Развитие газохимической отрасли и рост производства могут помочь компенсировать выпавшие объёмы экспорта газа из России на фоне потери ключевого экспортного рынка Евросоюза, свидетельствуют данные отчёта консалтинговой компании "Яков и Партнёры" (партнёры бывшего российского подразделения McKinsey). В Венгрии заявили, что без российского газа в домах не будет отопления

Аналитики компании отмечают, что экспорт трубопроводного газа в текущем году может снизиться почти на 35%, до 80 миллиардов, а совокупное сокращение объёмов от уровня 2021 года достигнет 126 миллиардов кубометров.

"Есть всего три наиболее перспективных направления монетизации запасов газа: развитие экспортных трубопроводных проектов, в том числе строительство газопровода "Сила Сибири 2" и полная загрузка газопровода "Сила Сибири", развитие экспортных СПГ-проектов и проектов в сфере газохимии, а также повышение внутреннего потребления газа", – отмечает эксперт компании Геннадий Масаков. Успешная реализация упомянутых направлений позволит компенсировать выпавшие объёмы экспорта – более 120 миллиардов кубометров к 2030 году.

При этом реализация всех запланированных экспортных трубопроводных проектов к 2030 году – примерно на 80 миллиардов кубометров – не позволит компенсировать выпавшие объёмы экспорта в европейском направлении, говорится в отчёте. Уточняется, что 50 миллиардов кубометров газа в год возможно будет направлять в Китай по газопроводу "Сила Сибири 2", до 20 миллиардов – прокачивать транзитом через Казахстан и Узбекистан, ещё около 10 миллиардов – поставлять через Турцию, если будет реализован проект по созданию турецкого газового хаба.

"Компенсировать выпавшие объёмы экспорта может помочь реализация проектов в газохимической отрасли и растущее производство", – подчёркивается в материалах отчёта.

Доля России в газохимии на мировом рынке может вырасти с 9% в прошлом году до 14% к 2030 году, полагают аналитики компании. В целом спрос на газ в России, как ожидается, за семь лет вырастет более чем на 17%, до 485–495 миллиардов кубометров в год, говорится в материалах.

Авторы отчёта отмечают, что компенсация выпавших доходов газовой отрасли во многом будет зависеть от соглашений между правительством, добывающими компаниями и производителями СПГ и продуктов газохимии о формировании цен на сырье, а также готовности крупнейших газовых компаний, производителей оборудования формировать технологические партнёрства для ускорения развития отечественных технологий производства СПГ, аммиака и карбамида.