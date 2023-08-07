МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в мае к апрелю, сообщает министерство экономики и технологий страны. Промпроизводство в Испании снизилось в июле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель снизился на 0,5% в месячном выражении. При этом снижение в мае к апрелю первоначально оценивалось в 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство в стране в июне упало на 1,7%. Месяцем ранее показатель не изменился год к году.

Промпроизводство, за исключением энергетического и строительного секторов, в июне уменьшилось на 1,3% к маю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 3,9%, а потребительских товаров — увеличился на 1,8%.