2023-08-07T09:32:00+03:00
2023-08-07T09:53:11+03:00
2023-08-07T09:32:00+03:00
2023
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230807/841313137.html
Промпроизводство в Германии продолжило снижение в июне
Промышленность
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в мае к апрелю, сообщает министерство... ПРАЙМ, 07.08.2023
экономика, промышленность, новости, промышленность, германия, промпроизводство
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253144.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253144.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253143.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253143.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253131.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253131.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230804/841293258.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,5% в месячном выражении после снижения на 0,1% в мае к апрелю, сообщает министерство экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель снизился на 0,5% в месячном выражении. При этом снижение в мае к апрелю первоначально оценивалось в 0,2%.
В годовом выражении промпроизводство в стране в июне упало на 1,7%. Месяцем ранее показатель не изменился год к году.
Промпроизводство, за исключением энергетического и строительного секторов, в июне уменьшилось на 1,3% к маю. Объем производства товаров производственно-технического назначения снизился на 3,9%, а потребительских товаров — увеличился на 1,8%.