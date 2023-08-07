2023-08-07T15:14:26+03:00
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https://1prime.ru/industry_and_energy/20230807/841322045.html
Чемезов раскрыл планы "Ростеха" по производству новых пассажирских лайнеров
Промышленность
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. Серийное производство российских самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в 2024 году, к 2025 году будет серийно выпускаться 10 единиц Ту-214 в год, сообщил глава "Ростеха"... ПРАЙМ, 07.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Серийное производство российских самолетов Superjet New и МС-21 будет запущено в 2024 году, к 2025 году будет серийно выпускаться 10 единиц Ту-214 в год, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Впервые в 2024 году мы запустим серийное производство самолетов Superjet – Superjet New. Это самолет, который оборудован нашими двигателями ПД-8, полностью наша авионика, фактически полностью наш самолет, полностью из наших, российских комплектующих. Ежегодно, начиная с 2024 года, будет производиться 20 таких машин", — рассказал Чемезов.
Чемезов также рассказал о планах по другому российскому самолету МС-21. "В 2024 году мы также начнем производить и МС-21: первые серийные шесть машин тоже будут переданы авиакомпаниям России", — сообщил глава "Ростеха".
Назвал он и планируемые объемы по Ту-214. "К 2025 году мы будем серийно производить десять машин Ту-214 в год. Это самолеты, которые сегодня очень нужны будут нашим авиакомпаниям, поскольку с 2025 года начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов и так далее", — отметил Чемезов.