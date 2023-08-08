МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") благополучно завершил редомициляцию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане 7 августа, следует из сообщения Polymetal. Акции Polymetal прекратят торговаться на Лондонской бирже с 2 августа

Акции Polymetal Int до 1 августа торговались на бирже в Лондоне (LSE), фондовой бирже в Казахстане (AIX) и Московской бирже. Последний день торгов на LSE был 1 августа. Для проведения необходимых операций, связанных с редомициляцией, AIX и Московская биржа также приостановила торги акциями компании.

"Компания подтверждает, что теперь ее премиальный листинг находится в Казахстане. О возобновлении торгов на AIX будет объявлено позднее, после того, как компания завершит все технические процедуры", — говорится в сообщении Polymetal.

Акционеры Polymetal на общем собрании 30 мая одобрили редомициляцию компании с Джерси в МФЦА в Казахстане. В результате компания исключается из реестра компаний острова и регистрируется в МФЦА, продолжив деятельность в новой юрисдикции.

Выпущенный акционерный капитал Polymetal Int (на 31 декабря 2022 года) состоит из 473 626 239 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнеров принадлежит около 24% акций, в свободном обращении находится более 75%, у компании нет казначейского пакета.

"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Polymetal Int теперь зарегистрирована в Казахстане. Компания по итогам первого квартала года снизила в годовом выражении выпуск золота на 3%, до 296 тысяч унций (9,2 тонны), серебра — на 13%, до 3,9 миллиона унций (121,3 тонны).