МИНСК, 8 авг — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что белорусская экономика с марта текущего года вышла на положительные годовые темпы роста, а объем промышленного производства в первом полугодии достиг уровня аналогичного периода 2021 года. Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией о проспектах ценных бумаг

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. В результате под прямым юридическим действием западных санкций оказалась четверть белорусской экономики, а косвенно ограничения сказались на работе всех отраслей экономики. Изначально прямые торговые санкции были оценены в 16 миллиардов долларов белорусского экспорта в год, что потребовало от Минска переориентации экспортных поставок.

"Начиная с марта 2023 года экономика вышла на положительные годовые темпы роста. По итогам первого полугодия ВВП вырос на 2%, за июнь – на 7,1%. Для достижения в 2023 году важнейшего параметра по росту ВВП 3,8% во втором полугодии экономика должна прирастать темпами не менее 6% ежемесячно", — сказал первый вице-премьер на заседании Совета министров страны об итогах работы экономики за первое полугодие. Фрагмент выступления Снопкова опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем телеграм-канале.

Он отметил, что до министерств и госконцернов доведены задачи, выполнение которых обеспечит выход на запланированные параметры. Золотовалютные резервы Белоруссии выросли в июле

Первый вице-премьер также указал, что "в первом полугодии промышленное производство выросло на 6% к аналогичному периоду 2022 года и восстановилось к уровню первого полугодия 2021 года".

"Уровень инфляции значительно снизился. Прирост индекса потребительских цен (в июне 2023 года – ред.) составил 3% к декабрю предыдущего года против не более 6,9% по нашему прогнозу", — сказал Снопков. По его словам, это способствует реальному росту зарплаты и располагаемых денежных доходов населения, что стимулирует спрос со стороны граждан и, соответственно, рост розничного товарооборота.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%, хотя власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. Президент Александр Лукашенко в конце ноября утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.