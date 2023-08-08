МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Компания "Виола" — экс-дочка финской Valio — в первом полугодии увеличила объем производства продукции на заводе в Московской области на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 6,5 тысячи тонн, во втором полугодии прогнозируется еще больший рост выпуска, сообщили в пресс-службе компании. В подмосковный Истре открываются сырный фестиваль и фермерская ярмарка

"Суммарный объем продаж продукции завода за первое полугодие составил почти 6.5 тысячи тонн, что за 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в пресс-службе. В целом объем производства предприятия стал рекордным для этого периода за все время работы производственной площадки c 2009 года.

В пресс-службе компании также добавили, что "во втором полугодии Viola ожидает еще более высоких показателей, как в связи с дополнительными проектами по развитию предприятия, так и тем, что, как правило, в третьем и четвертом кварталах рынок демонстрирует более высокий уровень потребления, чем в начале года." Например, новая линия по фасовке полутвердых сыров в упаковку типа флоупак была запущена в начале второго квартала и еще не вышла на плановые мощности. Чистая прибыль Restaurant Brands выросла в первом полугодии

Согласно материалам компании, объемы продаж в натуральном выражении плавленых сыров Viola в "ваннах" за шесть месяцев выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%, а в "треугольниках" — на 39%. Значимый рост продаж компания отмечает в категории творожных сыров (на 59%) и густых йогуртов (на 33% год к году).

С точки зрения каналов продаж — позитивная динамика во всех направлениях. Например, рост продаж ассортимента в онлайн-канале в натуральном выражении за первое полугодие составил 66% к прошлому году.

Финский производитель продуктов питания Valio в конце 2022 года продал свой российский бизнес, включая бренд плавленого сыра "Виола", группе "Велком" — крупному производителю колбас и других мясных продуктов в РФ. ООО "Виола" (ранее ООО "Валио") получило по итогам 2022 года 7,9 миллиарда рублей выручки, чистая прибыль составила 258 миллионов рублей. Основным объектом для инвестиций и развития компании в РФ является завод в Ершове (Московская область). Максимальная производственная мощность предприятия превышает 19 тысяч тонн в год.