МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство России может предоставить судостроителям, расположенным в районах Крайнего Севера и Дальневосточного федерального округа, субсидию в размере до 2 миллиардов рублей на каждое построенное и переданное заказчику гражданское судно, следует из проекта распоряжения правительства, подготовленного Минпромторгом. "Газпром нефть" ожидает роста реализации судового топлива в 2023 году

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским судостроительным организациям Дальневосточного федерального округа на возмещение части затрат, связанных со строительством гражданских судов… Размер субсидии… не может превышать предельного размера субсидии ‎на каждое гражданское судно: для организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям Дальневосточного федерального округа, не более 2 млрд. рублей", — говорится в проекте.

Для организаций, расположенных в других районах ДФО, размер субсидии не должен превысить 1 миллиарда рублей. Субсидия будет распространяться на строительство гражданских судов валовой вместимостью до 8000 регистровых тонн, следует из проекта, разработанного в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений".

Программа направлена на увеличение объемов производства гражданских судов и морской техники в отечественных судостроительных и судоремонтных организациях, а также достижение уровня локализации производимой продукции судостроения до 70% к 2030 году.