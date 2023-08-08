ГААГА, 8 авг — ПРАЙМ. Свежая рыба в Нидерландах, выловленная в Северном море, сильно подорожала в этом году, в том числе из-за инфляции и больших расходов рыбаков, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Годовая инфляция в Нидерландах в июле снизилась до 4,6 процента

Отмечается, что цены на треску и морской язык выросли в этом году более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. По данным компании по исследованию рынка Circana, из-за высоких цен оборот свежей рыбы в нидерландских супермаркетах снизился на 10%. Та же тенденция наблюдается и в более 800 специализированных рыбных магазинах. Как сообщил председатель Ассоциации голландских специалистов по рыбному хозяйству (VNV) Адриан ван Морт, люди в Нидерландах стали меньше покупать рыбу, стараются найти ей альтернативу.

Одной из причин резкого роста цен на рыбу является высокая инфляция. Кроме того, по словам ван Морта, проблему для сектора составляет и сокращение числа рыбаков.

"Около 70% рыбацких катеров перестали ходить отчасти из-за заоблачных цен на дизельное топливо. Оставшимся рыбакам приходится иметь дело со всеми дополнительными расходами, такими как заработная плата, упаковка, энергия и так далее", — приводит телеканал слова председателя Ассоциации.

Как сообщал в июне Центральный банк Нидерландов, инфляция в стране в ближайшие годы останется высокой. В июле годовая инфляция в Нидерландах составила 4,6%, в июне — 5,7%.

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